Meteo, Giuliacci: "Pesanti anomalie". Cosa accadrà tra agosto e settembre

Arriva il grande e caldo e durerà a lungo: una buona notizia per i tanti italiani in vacanza, ma in generale una situazione del genere non promette "nulla di buono". A dirlo sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci nelle previsioni meteo a 15 giorni. Cosa emerge? A partire da sabato 12 e domenica 13 agosto l’anticiclone nordafricano tornerà protagonista in Italia: "Ci sarà una lunga fase di sole e caldo e questa non va assolutamente vista come una buona notizia", si legge sul sito meteogiuliacci.it . Ecco perché: le "temperature superficiali dei nostri mari sono troppo alte. Avere un'ulteriore ondata di caldo comporterebbe il fatto che si incrementa la loro energia termica. Quando arriveranno le perturbazioni organizzate nei prossimi mesi sicuramente troveranno un terreno molto fertile per creare eventuali fenomeni meteo di forte intensità". Insomma, acque troppo calde in questo periodo dell'anno, rischio di eventi estremi alla fine dell'estate.

Un agosto troppo caldo "comporterebbe ancora una volta un trend termico inequivocabile, con pesanti anomalie trimestrali", spiegano gli esperti. La settima di fresco appena passata, con temperature sotto la media, non è sufficiente a ribaltare la situazione. Ci sono poi i problemi della siccità e degli incendi che già hanno flagellato il Sud. In sintesi, avere una nuova fase di caldo prolungato potrebbe essere un problema in questa estate.