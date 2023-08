Reddito di cittadinanza, protesta a Napoli e insulti a Meloni. Lei replica: “Non si torna indietro”

09 agosto 2023 a

Nuova protesta questa mattina a Napoli contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. Centinaia le persone che sono scese in Piazza del Gesù dando il via a un nuovo corteo: i manifestanti hanno sfilati per le vie centro effettuando anche blocchi stradali nei punti nevralgici di Corso Umberto e via Cristoforo Colombo all'ingresso del porto. Come già avvenuto, anche questa volta i manifestanti hanno urlato insulti nei confronti della premier Giorgia Meloni. Momenti di tensione con i cittadini che sono rimasti imbottigliati nel traffico a causa dei blocchi dei manifestanti. "Roma stiamo arrivando", è uno dei cori che è stato scandito dai partecipanti alla manifestazione.

Sul tema del sussidio ha parlato il presidente del Consiglio Meloni in un video della rubrica 'Gli appunti di Giorgia' postato sui social: “Voglio dire a chi manifesta contro la revoca del reddito di cittadinanza o ha chi ha paura di non trovare lavoro che da luglio a settembre sono previste in Italia poco meno di un milione e mezzo di nuove assunzioni. A perdere il reddito sono 112mila persone perfettamente occupabili, ci sono o no buone possibilità di trovare un lavoro, anche temporaneo in attesa di trovarne uno migliore? Il governo non intende tornare sui suoi passi in tema di reddito di cittadinanza, il nostro grande obiettivo rimane quello di passare dal reddito di cittadinanza al reddito di occupazione”.