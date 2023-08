Inchiesta sul Reddito, Senaldi spiazza tutti: "Una stupidaggine ma..."

08 agosto 2023 a

La commissione parlamentare di inchiesta sui controlli nell'erogazione del reddito di cittadinanza non è certo la priorità, afferma Pietro Senaldi nel corso di In Onda, su La7, martedì 8 agosto. Anzi, "sappiamo che i nostri parlamentari di entrambi gli schieramenti sono piuttosto esperti nell'avanzare cose di scarsa utilità - è la stoccata del condirettore di Libero - Secondo me è abbastanza una stupidaggine, ma non è la sola". Ma i danni fatti dal reddito, totem grillino, sono tanti e grandi come una casa. "In Italia c'è un problema di lavoro sottopagato e di lavoro nero in alcune parti del Paese. Il reddito di cittadinanza è stato modificato perché non è la risposta per risolvere il problema del sottopagato, e neanche la risposta per qualificare chi non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro. È solo una mantenimento che anche molto i percettori pensavano potesse durare tutta la vita", argomenta il giornalista.

Marianna Aprile, che conduce In Onda insieme a Luca Telese, ribatte che i percettori si aspettavano di venire chiamati dai navigator per un lavoro, cosa che è successa in minime percentuali rispetto alla platea generale del sussidio. "Ma se aspetti il lavoro sotto casa... Per il lavoro uno si deve spostare dove il lavoro c'è" rimarca Senaldi.