Meteo, "progressione termica" e afa: Ferragosto con picchi di 39 gradi

08 agosto 2023 a

a

a

Il fresco e le temperature gradevoli registrate in molte regioni in questi giorni presto saranno un ricordo: le più recenti previsioni meteo indicano un ritorno prepotente dell'anticiclone africano e con esso il caldo intenso. A delineare la "progressione termica" dei giorni fino a Ferragosto sono gli esperti di 3BMeteo secondo cui il 15 agosto avremo massime che potranno toccare anche i 38/39 gradi. Non solo. Si tratterà di vera e propria afa perché "il vero ago della bilancia per la sensazione di caldo è l'umidità dell'aria e nei giorni della settimana di Ferragosto sarà parecchio alta".

“Il rischio c'è sempre”. L'esperto gela gli italiani sul Ferragosto

Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto inizia il rialzo delle temperature ma resisteranno delle sacche più fresche sulla Liguria, sull'Adriatico e sull'Italia centrale fino alla Campania. Venerdì 11 termometri su in Sardegna e caldo leggermente più afoso lungo i litorali mentre sabato 12 agosto avremo un "ulteriore lieve rialzo termico soprattutto a ovest". Domenica 13 "caldo su gran parte della Penisola con punte di 36/37°C al Centro Nord e Sardegna. Molto afoso sui litorali soprattutto tirrenici".

“Italia spaccata in due”. Giuliacci irrompe a gamba tesa sul Ferragosto: la previsione

La settimana successiva sarà caratterizzata da "caldo intenso su tutta l'Italia anche e soprattutto a causa degli alti tassi di umidità che interesseranno i litorali, l'entroterra costiero e le valli interne". Arriviamo a Ferragosto con un ""ulteriore aumento termico, caldo intenso su gran parte della Penisola punte di 38°C sulle regioni Centro settentrionali, non esclusi anche picchi di 39°C", soprattutto in Sardegna e in Puglia con l'umidità che si farà sentire lungo i litorali, nell'entroterra costiero e nelle valli. Non sarà dunque il caldo estremo registrato a luglio ma l'afa aumenterà il possibile disagio.