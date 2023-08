Meteo, “rischio temporali”. L'esperto gela gli italiani sul Ferragosto

07 agosto 2023 a

Passato il ciclone 'Circe' che ha segnato lo scorso weekend portando pioggia, neve in quota e, soprattutto, un drastico calo delle temperature, provocando danni alle coltivazioni, in Italia torna il sereno. Il Paese si prepara a vivere una settimana di Ferragosto all'insegna della stabilità e del clima favorevole. "Fino a Ferragosto avremo giornate calde con una leggera crescita delle temperature", dice a LaPresse Sante Laviola del Cnr-Isac, dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Le proiezioni confermano dunque quella che il ricercatore del Cnr-Isac definisce "una tendenza".

Attenzione proprio a questa parola perché se è vero che il meteo non dovrebbe riservare particolari sorprese, lo stesso Laviola rimarca una duplice possibilità: da un lato l'arrivo repentino di "una nuova irruzione di aria calda" simile a quella di luglio che ha portato le temperature intorno ai 48°; dall'altro Laviola, sottolineando la particolarità del periodo, non esclude il rischio temporali che "c'è sempre". Quel che però sembra certo è che "i mesi di agosto e settembre saranno caldi e le temperature saranno di 1-2 gradi superiori alla media stagionale". Bisognerà pazientare, insomma, per passare dalle proiezioni alla certezza delle previsioni.