Meteo, crollo in 24 ore: temperature minime a 12 gradi, che succede

07 agosto 2023 a

a

a

Crollo delle temperature minime, e corrispondente aumento di quelle massime: previsioni meteo a due velocità quelle riportaate da Adnkronos. Domani martedì 8 agosto 2023 le temperature minime in pianura caleranno fino a 12 o 15 gradi, mentre le massime, in aumento, raggiungeranno i 27 e i 30 gradi. Il cielo sarà prevalentemente velato per nubi alte da ovest a est, tendenti a divenire estese verso sera. Sono previsti addensamenti irregolari sulle Retiche di confine. Non sono previste precipitazioni. Lo zero termico si troverà intorno a 3.500 metri. I venti in pianura saranno deboli orientali, e da metà pomeriggio tendenti a disporsi da sud su pavese. In montagna, sotto i 1.500 metri, i venti verranno dai quadranti orientali e meridionali, deboli su Alpi e Prealpi, a tratti moderati sull’Appennino. Oltre i 1.500 metri, i venti saranno deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Nuova "fiammata" di caldo, Giuliacci indica la data. E Ferragosto...

Mercoledì 9 agosto, nella prima parte della giornata il cielo sarà velato per estesi passaggi di nubi alte da nord a sud. Da metà pomeriggio, invece, tenderà a essere sereno o poco nuvoloso a partire dai settori occidentali. Non sono previste precipitazioni, salvo rovesci occasionali a ridosso dei rilievi alpini centrorientali. Le temperature minime saranno stazionarie e in pianura si aggireranno intorno ai 15 gradi. Le temperature massime saranno in aumento, intorno ai 30 gradi in pianura. Lo zero termico sarà intorno a 3.800 metri. I venti in pianura saranno deboli e variabili, in montagna, invece, deboli e a tratti moderati da ovest nordovest.

Sorpresa a La7: "Degnamente sostituito", chi c'è al posto di Sottocorona per il meteo

Giovedì 10 agosto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con tendenza a velature nel corso del pomeriggio per transito di nubi alte da ovest. I rovesci saranno assenti, salvo occasionali deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature minime e massime saranno in aumento, e lo zero termico sarà intorno a 4.300 metri. In pianura i venti saranno deboli e orientali, mentre in montagna deboli o moderati prevalentemente dai quadranti settentrionali.

Intanto, dopo la neve caduta lo scorso fine settimana sulle più alte vette dolomitiche, su tutte la Marmolada, questa mattina in Alto Adige si è registrato un netto calo delle temperature. A Sesto Pusteria e a Corvara in Badia nella prima mattinata, riporta Agi, la colonnina di mercurio non superava i 2 gradi. Sulla Plose, montagna a 2.400 metri sopra la città di Bressanone, la temperatura era di -2 gradi.