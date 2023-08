Inflazione, il Codacons promuove il governo sul caro-prezzi. Ma c'è un rischio

06 agosto 2023 a

Il Codacons approva le misure annunciate dal ministro dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in materia di prezzi, voli e taxi. L’Associazione, però, avvisa che in assenza di controlli anche questi provvedimenti sono destinati a rimanere sulla carta, mancando l’obiettivo di incidere sulla vita concreta degli italiani. Per l’Associazione è positiva, senza dubbio, la proposta relativa al trimestre anti-inflazione sul carrello della spesa. Ma i controlli devono scattare da subito, e il ministro deve impegnarsi attivamente per impedire ulteriori rincari anche prima di ottobre: il rischio, infatti, è che i produttori/distributori approfittino della finestra temporale «libera» fino a ottobre per alzare i prezzi, per poi rispettare le indicazioni ministeriali a guadagno ottenuto.

Una possibilità che va evitata a tutti i costi: in primis tramite controlli dedicati, prima di ottobre; in secondo luogo affidando ai consumatori una funzione di segnalazione e denuncia. Il Codacons, in questo senso, ha già sviluppato un form dedicato: compilandolo, i cittadini possono segnalare aumenti improvvisi dei prezzi di beni e servizi: dal caffè all’ortofrutta, dalla carne alle tariffe di hotel, ristoranti e stabilimenti balneari.

L’Associazione, infine, valuta positivamente le misure relative ai prezzi dei voli (un decreto «anti-algoritmo») e alle licenze dei taxi (un quinto in più per evitare la grave carenza emersa nel corso dell’estate): anche in questo caso però il Codacons verificherà la concreta, reale attuazione di queste misure, con un’attenzione particolare per accertarsi che nel primo caso i prezzi dei biglietti non aumentino prima dell’entrata in vigore della nuova misura, e nel secondo caso che l’aumento delle licenze sia obbligatorio - e non opzionale - per i Comuni.