Caro-spiagge, stangata sulle vacanze: dove si paga di più ombrellone e lettino

05 agosto 2023 a

a

a

Ci sono Liguria, Calabria e Sardegna in cima alle mete di mare dei vacanzieri di agosto. Stando all'Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg, l'Italia rimane la 'scelta-regina' per le ferie 2023, mentre sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di partire. Nel weekend di grande esodo verso le località di villeggiatura, con il bollino nero per il rischio di lunghe code e disagi per gli automobilisti, ad attendere i turisti sotto l'ombrellone ci sono anche i rincari scatenati dall'inflazione, il caro benzina il maltempo e la preoccupazione per le tensioni internazionali.

In Liguria, dove quasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari, secondo i dati di Legambiente, una giornata al mare con ombrellone e due lettini costa dai 23 ai 40 euro. Ma la situazione, come spesso succede, cambia in base alla località. Sulla riviera di Ponente, ad Alassio, la città del Muretto, nonché una delle località più famose e frequentate, il conto è più 'salato' e sale fino a 80 euro. A Varigotti (Finale Ligure), meta di vip, la forbice di prezzo va dai 30 ai 68 euro. Per chi invece sceglie Levante, tra Rapallo, Santa Margherita ligure e Recco, i costi vanno dai 48 ai 100 euro al giorno. Alle Cinque Terre invece, bisogna preventivare una spesa di partenza di 36 euro.

Il governo è stufo dei costi esorbitanti della spesa: la soluzione sui prezzi

Chi decide di fare rotta verso la Calabria, dove gli stabilimenti occupano quasi il 30% della costa, può contare su tariffe meno esose. A Tropea, una delle perle della Costa degli Dei, famosa per la sua spiaggia bianca, per una giornata con ombrellone e due lettini si spendono 40 euro al giorno, mentre dall'altra parte della costa, a Soverato, circa 30. Secondo un'indagine del Centro studi Ircaf, il mar Ligure e il mar Tirreno presentano conti sono più 'salati' per le tasche degli italiani, con rincari del 34,04% sul giornaliero festivo, rispetto ai più economici stabilimenti dell'Adriatico e dello Ionio.

Per coloro che puntano sulla Sardegna, che vede solo un 21% di costa occupata da stabilimenti, nel rinomato centro San Teodoro, si oscilla tra i 70 e i 90 euro al giorno. Più a Nord, nella Costa Smeralda dei vip, tra Arzachena e Porto Cervo, si può arrivare fino a 200 euro a persona nelle località più esclusive. Dall'altra parte della costa, nella Alghero cantata da Giuni Russo, si spendono circa 30 euro ma è possibile anche trovare tariffe inferiori. Più contenute le tariffe nel sud dell'isola: nella zona di Villasimius e Castiadas si parte dai 38-40 euro al giorno.