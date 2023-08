Roma, forte temporale sulla città. Quando scatta l'allerta gialla

04 agosto 2023 a

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’ allerta gialla per la giornata di domani. Si prevedono sul Lazio precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sebbene per ora il maltempo non abbia avuto la portata annunciata in precedenza, sembra che presto agosto sarà caratterizzato da un clima simile a quello autunnale.

Bomba sulle ferie: perturbazione e "sfuriata di maestrale"

Il ciclone Circe si è scaraventato oggi sull'Italia portando il maltempo. La pioggia, dopo aver messo in ginocchio il Nord Italia, è arrivata anche a Roma. La Capitale nel pomeriggio ha fatto i conti con un temporale tra la città e il litorale. In centro, la pioggia è caduta abbondante con conseguenze anche sul traffico in città, tra rallentamenti e rami caduti in strada.