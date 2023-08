Meteo, bomba sulle ferie: perturbazione e "sfuriata di maestrale". Quando torna il sole

04 agosto 2023 a

Prima battuta d'arresto per l'anticiclone africano. Piogge e venti sembrano avere la meglio. Secondo le previsioni meteo diffuse da 3b meteo, la perturbazione che ha raggiunto oggi le regioni centrali proseguirà la sua marcia verso sud sabato e coinvolgerà sin dalle prime ore della giornata le regioni meridionali. "L'aria fresca settentrionale che spingerà il fronte determinerà un deciso calo termico sulle regioni centrali, ma sarà causa di un deciso ridimensionamento delle temperature anche sul Sud Italia", avvertono gli esperti.

"Le stesse correnti settentrionali saranno responsabili di una recrudescenza dell'instabilità sulle regioni centrali", continuano i meteorologi sul sito 3bmeteo.com . "Domenica l'anticiclone cercherà di espandersi dalle latitudini mediterranee verso nord, ripristinando condizioni più stabili su buona parte d'Italia. Farà eccezione l'arco alpino, esposto all'azione di un vortice ancora attivo sull'Europa centrale, con alcuni rovesci o temporali in locale sconfinamento alle pianure del Nordest", spiegano meglio gli esperti.

Piccolo assaggio di autunno? Grandinate, rovesci e temporali sembrerebbero suggerire di sì, ma chi è pronto a fare i bagagli non deve disperare. Il tempo sarà "A tratti instabile al Centro-Sud con piogge e rovesci anche temporaleschi soprattutto sulle regioni ioniche e Salento, anche di forte intensità con locali grandinate", avvisano gli esperti. "L'aria più fresca che spingerà il fronte sarà causa di una decisa rinfrescata sabato su quasi tutta Italia, a eccezione del Nordovest. Le temperature perderanno anche 10°C sulle regioni centro-meridionali adriatiche e all'estremo Sud peninsulare, con valori massimi che non andranno oltre i 26/28°C sul Triveneto, 25/27°C sulle regioni centrali e sul basso Tirreno, 30/31°C su Puglia e regioni ioniche, poco superiori sulla Sicilia orientale": queste le previsioni per sabato 5 agosto.

Domenica, però, le temperature riprenderanno a salire. Non mancheranno i venti: "A spingere il fronte da nord a sud sull'Italia saranno sostenuti venti di Maestrale che soffieranno soprattutto sui bacini ad ovest della penisola. Sulle isole maggiori sono attese raffiche fino a 70-80km/h", si legge sul sito.