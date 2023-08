Meteo, l'anticiclone africano non dà tregua. Giuliacci: “Quando tornerà la fiammata di caldo”

04 agosto 2023 a

Dopo il weekend fresco con tanta variabilità, nubifragi, temporali, flessione delle temperature e forte vento, parole che sanno più di autunno che di estate e di inizio di agosto, già domenica 6 agosto il ciclone lascerà l’Italia per far posto all’anticiclone. I nuovi aggiornamenti meteo sulla seconda settimana di agosto sono forniti dal colonnello Mario Giuliacci: “Inizialmente ci saranno temperature piacevoli, in linea con le medie. Avremo una fase tipicamente estiva ma senza eccessi. Da lunedì 7 agosto cominceranno ad arrivare sul Mediterraneo contributi sub-tropicali di origine africana. Di conseguenza avremo un aumento dei valori termici che si sentirà soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro Sud e sulle due Isole Maggiori con massime che potranno arrivare a 36°C tra mercoledì e venerdì. Nelle regioni settentrionali le massime saranno inferiori di qualche grado e persisteranno locali temporali sulle Alpi ed in alcune zone della Pianura Padana”.

Agosto si trasforma in ottobre: arriva lo choc termico

“Il caldo - la previsione del sito mariogiuliacci.it - subirà un’accelerata da mercoledì 9 agosto. Sulle pianure settentrionali, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori le massime potranno raggiungere i 35°C. In città importanti come Firenze o Roma non si escludono punte fino a 38°C”. Giuliacci parla di una “fiammata di caldo che potrebbe resistere fino a Ferragosto” con l’alta pressione ben salda sull’Europa centro-meridionale. Il caldo è pronto a tornare subito dopo una breve parentesi.