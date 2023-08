Emergenza rifiuti a Roma, Gualtieri gela Telese: "Non voglio dare una data"

01 agosto 2023 a

a

a

A Roma l'emergenza rifiuti ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Il sindaco Roberto Gualtieri è ospite di In Onda, su La7, e assiste a un lungo servizio sulla situazione esplosiva: strade e cassonetti traboccanti immondizia, mezzi Ama decimati, dipendenti costretti ad andare in tre du un mezzo perché non ce ne sono altri disponibili, topi e condizioni igieniche preoccupanti. "Quando e come ne usciremo?", chiede Marianna Aprile che conduce la puntata di martedì 1 agosto insieme a Luca Telese. "Abbiamo avuto una crisi grave scoppiata a maggio che ha interrotto il lavoro che era stato fatto fino ad allora che è stato graduale, perché non abbiamo impianti e lo abbiamo sempre detto. A maggio è esploso il problema della flotta, c’era un sistema di manutenzione che ora è oggetto di una indagine. Ho chiesto scusa ai cittadini, so che la situazione è inaccettabile. Per accelerare il recupero ho deciso di nominare un nuovo direttore generale di Ama", afferma il sindaco che però alla domanda risponde: "Non voglio dare una data, è un percorso di recupero che è in corso".

Anche Calenda scarica Gualtieri: "Mi pento". Come lo polverizza

"È caduta una testa, però se non può dare una data dica almeno se è questione di settimane, di mesi, di anni...", ribatte Telese. "Venerdì faremo con Alessandro Filippi", il nuovo direttore generale della municipalizzata che si occupa dei rifiuti, "una conferenza e diremo ai cittadini le date del piano di Ama per uscire da questa emergenza", argomenta Gualtieri che ripercorre tutte le difficoltà incontrate dall'amministrazione per rendere efficiente il servizio, dai bandi per l'acquisto dei nuovi mezzi al problema delle discariche fino a quello della flotta.

L'eco-denuncia di Calenda da Capalbio finisce male. "È Scherzi a parte?"

"Paghiamo un sacco di soldi perché portiamo rifiuti fuori regione e in mezza Europa fino a che non avremo gli impianti", dice il sindaco che spiega: la crisi dei rifiuti del mese di maggio è esplosa "insieme con il problema della flotta" che è "vecchia" ma per la quale c’era una "gestione della manutenzione che era scandalosa" e per la quale "è in corso anche una indagine della magistratura".