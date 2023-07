Calenda, la bordata a Gualtieri: "Mi pento. Peggio di Virginia Raggi"

24 luglio 2023 a

Carlo Calenda, il leader di Azione, è stato uno degli ospiti della puntata di oggi di Agorà, il talk-show mattutino di Rai 3. Dalle prospettive politiche a Madrid allo scenario politico in Europa fino il vertice Fao a Roma e al dibattito sempre acceso su lavoro e salario minimo: sono stati questi i temi affrontati in studio. A scatenare Calenda, però, è stata la richiesta di commentare il modo in cui Roberto Gualtieri sta gestendo la città di Roma. Il leader di Azione ha fatto mea culpa e ha ammesso che, sebbene abbia consigliato in passato di sostenere il primo cittadino della Capitale, ora si rende conto di aver sbagliato.

Arriva da Carlo Calenda l'ultimo affondo a Roberto Gualtieri. In rete circolano continuamente video e foto attraverso cui gli utenti protestano la cattiva gestione della Capitale. Tra le accuse che più vengono mosse al primo cittadino di Roma c'è quella della cattiva gestione dei rifiuti. Oggi a intervenire sulla questione è stato Carlo Calenda che, contro ogni aspettativa, si è scusato con il suo elettorato per avere in passato consigliato di votare Gualtieri. "I disastri di Gualtieri a Roma sono peggiori di quelli della Raggi", ha detto il leader di Azione senza tanti giri di parole.

Quindi Calenda si è inserito tra i pentiti e gli arrabbiati con il sindaco dem: "Avrei dovuto evitare di dire che avrei votato per lui, di questo mi pento", ha ammesso. "Rispetto alla gestione Raggi Roma è ulteriormente peggiorata ed è innegabile che i media siano con Gualtieri molto ma molto più clementi", ha continuato Calenda. Anche il tema del termovalizzatore, da sempre a lui molto caro, ha attirato aspre critiche da parte del leader di Azione: "Ricordiamoci che Gualtieri in campagna elettorale non lo riteneva necessario, ma non possiamo morire nel degrado in attesa del termovalorizzatore", ha concluso.