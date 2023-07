Giorgia Vasaperna e l'ecoansia, sospetti sui social: cosa spunta sul profilo

Dario Martini 29 luglio 2023 a

Si chiama Giorgia Vasaperna, è la ragazza afflitta da ecoansia, come l'ha definita lei stessa presentandosi tra le lacrime al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, durante un dibattito al Giffoni film festival. Termine diventato subito di tendenza sui social, ecoansia, tanto che si candiderà di sicuro per entrare tra i neologismi della Treccani. Ma chi è Giorgia? I suoi profili social danno una fotografia abbastanza chiara delle passioni e delle battaglie che porta avanti nella vita. "Piuttosto che diventare fascista meglio essere un maiale", è la citazione che campeggia sulla sua pagina Facebook tratta dal "Porco Rosso", film di animazione del maestro giapponese Hayao Miyazaki. Su Instagram si dichiara "femminista", "vegetariana" e "attrice".

Proprio la passione per la settima arte ha fatto scatenare i social, con molti utenti di Twitter che si interrogano se abbia o meno recitato quando è scoppiata a piangere di fronte a Pichetto Fratin. La paura di far figli, la terra che brucia e quell'ansia fortissima che le fa temere di non arrivare al 2050 hanno commosso anche il ministro, pure lui costretto ad asciugarsi le lacrime. "Pessima attrice, non è per cattiveria ma alle recite scolastiche delle elementari ho visto interpretazioni più credibile", commenta un utente. Non è il solo a essere scettico sull'autenticità dello stress da cambiamento climatico: "Comunque l'interpretazione dell'eco ansiosa poteva farla meglio..:", twitta un altro tra i numerosi commenti di questo tenore. Autentica o meno, Pichetto Fratin ci ha creduto in pieno.

Intervistata da Repubblica, la ragazza oggi ha ribadito i suoi timori per il futuro e ha spiegate che il pianto del ministro dell’Ambiente del governo Meloni le è parso autentico: "In quel momento anche lui ha provato paura, forse perché per la prima volta ha pensato alla questione climatica immaginando le conseguenze sulla sua famiglia".