Meteo, la previsione di Paolo Sottocorona per il weekend

27 luglio 2023 a

a

a

Meteo, i fenomeni estremi sembrano essere giunti a una fase di pausa. Ne parla su La7 anche il meteorologo Paolo Sottocorona che illustra i movimenti delle nuvole attraverso le Alpi attesi per i prossimi giorni. Il caldo intenso sembra essere ormai alle spalle. Ma ci potrebbe essere un intensificarsi delle piogge a partire dalla giornata di sabato.

Agosto a sorpresa: anticiclone in ritirata e correnti fresche. Ecco quando

"Sarà una giornata eccezionale nel senso che sarà normale. Per questo possiamo parlare dell'eccezionalità della normalità. Nuvole molto poche, qualcuna al nord, che comunque non stanno dando piogge. La previsione per giovedì 27 vede qualche debolissima pioggia sulle zone alpine ma quelle nel pomeriggio sono abbastanza normali. Molto sole ma non troppo caldo. Venerdì 28 qualche nuvola in più comincia ad addensarsi aldilà delle Alpi e ci sarà qualche pioggia in più nel pomeriggio ma debole o moderata quindi nessun fenomeno intenso. Sabato l'instabilità si intensificherà aldilà delle Alpi e comincia a passare qualcosa. E qualche fenomeno intenso ci potrà essere. Ma direi ancora che in questa fase siamo nella normalità. Qualche pioggia potrebbe arrivare in pianura ma qui le quantità sono veramente minime. Per quanto riguarda le temperature l'indice del disagio dà valori bassissimi".