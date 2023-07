Meteo, ribaltone delle temperature: "Giù di 10-12 gradi", dove e quando

26 luglio 2023 a

Caronte si allontana dall'Italia e con esso le temperature estreme degli ultimi giorni. Ma di quanto andrà giù la colonnina di mercurio del termometro? Dobbiamo aspettarci altri eventi disastrosi come il nubifragio di Milano? A rispondere a questi quesiti sono i meteorologi de IlMeteo.it secondo cui in Italia nelle prossime per "cambia tutto". "Per i prossimi giorni è confermato un vero proprio ribaltone sul fronte climatico: lo dicono le ultime elaborazioni dei principali Centri di Calcolo", spiegano gli esperti.

Innanzitutto la ragione degli eventi estremi delle ultime 48 ore "va ricercata nella forte energia che si era creata nelle ultime settimane e nell'arrivo di masse d'aria più fresca e instabile in quota", spiegano i meteorologi. Queste sono l'effetto di un "vortice ciclonico a ridosso del Regno Unito". Il contrasto tra le due masse d'aria ha provocato la le famose "supercelle" temporalesche come quelle che hanno colpito Milano.

Nei prossimi giorni però non dobbiamo aspettarci né un ritorno del caldo né nuovi forti temporali. "Sul fronte meteo la pressione tornerà lentamente ad aumentare e, gioco forza, il tempo riprenderà ad assumere connotati di maggior stabilità. Ma le temperature non torneranno quelle roventi di qualche giorno fa", rassicurano gli esperti. Insomma sul fronte termico sarà "un vero e proprio ribaltone". Da giovedì 27 luglio avremo "bel tempo praticamente su tutto il Paese, torneremo a vivere scenari meno opprimenti dal punto di vista termico rispetto ai giorni scorsi", nel Sud e in Sicilia e Sardegna "nelle prossime 24 ore si potranno registrare variazioni negative anche nell'ordine di 10/12°C". Domani in nessuna parte d'Italia si dovrebbero superare i 30 gradi mentre qualche pioggia potrà verificarsi sulle zone alpine orientali.