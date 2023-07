Meteo, ad agosto si torna a respirare: quando arrivano le correnti fresche

26 luglio 2023 a

L'ondata di caldo sta mettendo a dura prova gli italiani ormai da settimane. Il nuovo bollettino meteo, diffuso attraverso il sito 3b meteo, però, riserva numerose sorprese, soprattutto per tutti coloro che hanno programmato le ferie per il mese di agosto. Come sarà il tempo fino a ferragosto? "Dinamico": è questa l'espressione usata dagli esperti per chiarire che cosa ci aspetterà.

"Le ultime emissioni del modello numerico di previsione del Centro Europeo indicano un mese di agosto caratterizzato da una forte attività del flusso perturbato atlantico. Sull'Europa centro-settentrionale insisteranno anomalie bariche negative con circolazione depressionarie semi-permanenti tra Gran Bretagna e Penisola Scandinava dove il tempo si manterrà costantemente fresco e perturbato. L'Italia, in questo contesto, vedrebbe tempo dinamico con espansioni dell'anticiclone delle Azzorre o dell'anticiclone Africano poco durature, alternate al transito di fronti perturbati": questa la presentazione delle nuove previsioni meteo sul sito 3bmeteo.com .

Ecco le tendenze dei primi quindici giorni di agosto. Secondo i meteorologi, la settimana a cavallo tra il mese di luglio e quello di agosto sarà caratterizzata da "una marcata ondulazione del getto sull'Europa centrale accompagnata da temperature decisamente sotto la media del periodo". "Sull'Italia anticiclone in ritirata, tempo instabile al Centro Nord e regioni adriatiche con clima fresco per il periodo. Al Sud tempo più stabile senza eccessi di caldo, grazie alla prevalenza di correnti da ovest o di maestrale", spiegano gli esperti.

Nella settimana che va dal 7 al 13 agosto, "si attenuerà l'anomalia barica sull'Europa centrale e probabilmente l'Italia vedrà una settimana più stabile e calda". Ritornerà l'Anticiclone africano, anche se la fiammata sarà breve e più contenuta. E al Nord? "Non mancheranno dei temporali associati a infiltrazioni fresche atlantiche". Nessun cambiamento particolare, poi, per la settimana di ferragosto. "Dominano le correnti occidentali sull'Europa, garanzia di tempo dinamico sulle regioni del Nord Italia dove di alterneranno brevi rimonte dell'anticiclone alternate a passaggi temporaleschi", avvisano gli esperti. Il caldo non ci abbandonerà del tutto, ma sarà sicuramente meno forte e intenso.