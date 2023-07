Meteo, Giuliacci: come sarà agosto. "Follia climatica" nuova normalità

26 luglio 2023 a

La "follia climatica" degli eventi estremi visti in questi giorni è la "nuova normalità". L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e favorito i gravi incendi in Sicilia, il violentissimo nubifragio che ha sorpreso Milano: "il meteo così folle di questo assurdo luglio 2023 ce lo ricorderemo a lungo", si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci che ha dedicato un'analisi al mese che sta per finire e una previsione per agosto.

Le anomalie hanno riguardato le temperature roventi provocate da Caronte, l'anticiclone nordafricano, Nel cento-sud e nelle isole maggiori "si son toccati valori over 45 gradi", scrivono gli esperti sul sito di Giuliacci , "numeri più consoni all'Africa che all'Europa". Stiamo finendo "dritti nel baratro", perché come ammoniscono molti scienziati "siamo vicini al punto del non ritorno climatico", affermano i meteorologi che sottolineano l'importanza di ridurre le emissioni inquinanti per limitare il riscaldamento climatico. Tuttavia, ammettono che "l'atmosfera sente l'inerzia termica e quindi se anche domani smettessimo di emettere co2 non sentiremmo molti benefici se non tra 3 o 4 decenni".

Lungo periodo a parte, cosa ci aspetta ad agosto, il mese principe delle vacanze degli italiani? All'inizio del mese l'indicazione è che le temperature rientreranno nelle medie, senza picchi. Più avanti aumenta l'incertezza perché l'alta pressione nord africana "potrebbe avanzare verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove ondate di caldo, ma la sua traiettoria non è ancora del tutto chiara". Insomma, i presupposti per un agosto rovente ed estremo come luglio non ci sono, ma questa pazza estate ci ha abituato alle sorprese.