Meteo, Italia spaccata in due. Tregua finita, quando tornano i temporali

I fenomeni estremi del meteo stanno dando un po' di tregua alla nostra Penisola. Ma la tregua durerà poco, almeno a sentire l'opinione degli esperti del sito 3bMeteo. Secondo i modelli previsionali, infatti, nella giornata di sabato ci sarà un fronte atlantico che si insinuerà all'interno delle Alpi e porterà precipitazioni anche di forte intenstià tra la Lombardia e il Veneto. Il transito della perturbazione avverrà soprattutto nelle ore notturne tra sabato e domenica. L'instabilità proseguirà anche nella giornata di domenica quando si potrà verificare qualche isolato temporale sempre su Lombardia e Triveneto.

Nelle zone del centro-sud e nel resto della Penisola il tempo resterà soleggiato e stabile e le temperature saranno in ulteriore aumento con venti prevalentemente di scirocco. Anche per questo si tornerà a parlare di un'Italia fortemente spaccata in due.