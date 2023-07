Clima, il report che svela la verità sui social. Cosa dicono su caldo e temporali

25 luglio 2023 a

Il clima è sempre più argomento di discussione sui social media. E da tema affrontato dai soli tecnici o dagli esperti a trend topic delle piazze digitali, il passo è stato breve. A certificarlo la piattaforma di web e social listening “Human” della società "Vis Factor" che in appena 6 giorni – dal 19 a oggi 25 luglio – ha registrato numeri da record. 15.1 mila post analizzati, 2.1 milioni di interazioni e 2.4 milioni di parole: il clima ha monopolizzato Twitter, Facebook e Instagram e il 26% di tutte le discussioni sui principali social network si sono concentrate proprio sugli attuali stravolgimenti climatici. Clima che ha scansato anche economia, sicurezza o lavoro – tre tra gli argomenti più discussi e cari agli italiani – nella classifica dei dieci temi più discussi in rete. I problemi e le discussioni economiche, infatti, sono finite seconde (solo il 16,32% degli utenti ne parla) nella top ten stilata da Vis Factor, società leader nel posizionamento strategico e nella comunicazione. Terza la sicurezza che ha raccolto il 13,16% dei post; soltanto quarto il lavoro, protagonista del 12,22% delle discussioni. Ultima in classifica la cultura, fanalino di coda con l’1,13% dei post.

Poi c’è un dato rilevante: il clima pazzo che si sta abbattendo sull’Italia spaventa. Oltre il 90% dei post e commenti prodotti in relazione alla situazione climatica italiana hanno infatti un sentiment fortemente negativo e in pochi rimangono ottimisti – solo il 9,87% dei post. L’algoritmo di Human ha poi analizzato le parole più usate dagli italiani per parlare e discutere di clima e di ambiente. Prima in classifica “caldo”; subito a seguire - solo per citarne alcune - “cambiamento”, “climatico”, “temporale”, “grandine”, “afa” e “paura”. E anche le combinazioni di due parole usate con maggiore frequenza rispetto al tema, non lascia spazio a dubbi su quanto il clima sia centrale nel tempo libero usato sul web. “Cambiamento climatico”, “Caldo Record”, “Ondate di calore”, “Temporali Nord”, “Riscaldamento Globale” o “Crisi Climatica” sono tra le accoppiate più usate negli ultimi 6 giorni. Infine, Vis Factor ha realizzato due focus sulle emozioni espresse dagli italiani sui social network in relazione ai due temi “forti” del momento: ondate di calore e temporali nel Nord Italia. In relazione al primo il 39% degli utenti esprime paura, il 26% rabbia, il 24% felicità, l’11% tristezza. Sul secondo invece il 56% paura, il 28% rabbia, il 14% tristezza e il 2% felicità.