Meteo, cambia tutto: stop al caldo estremo. Ecco quando secondo Giuliacci

25 luglio 2023 a

a

a

La penisola italiana è stata travolta, ormai da settimane, dalla fiammata dell'anticilone africano. Sono molti gli italiani e i turisti che lamentano il malessere dovuto alle alte temperature. Le previsioni meteo diffuse dal team del colonnello Mario Giuliacci, tuttavia, riservano una piacevole sorpresa. Gli esperti sono sicuri: l'ondata di caldo estremo sta per terminare. Presto l'estate diventerà più sopportabile.

"Rientriamo nella norma..." chi fulmina Sottocorona, le previsioni sul caldo

Si potrà finalmente dire basta al caldo estremo. Questa è la notizia flash condivisa dalla squadra del colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it . "Le folli temperature di quasi 50 gradi (47-48 reali e non “percepite") dovrebbero essere un lontano e sgradito ricordo", scrivono i meteorologi e, così, accendono la speranza di chi è in cerca del fresco. Poi chiariscono: "Tali massime sono valori fuori scala anche nelle regioni dove il caldo è sicuramente la norma".

Il buio poi 30 minuti di furia: dietro i nubifragi estremi il fenomeno "supercelle"

"La stagione estiva dovrebbe proseguire per lo meno un po' più clemente rispetto a questo mese di Luglio infernale": così il team di Giuliacci diffonde il nuovo bollettino meteo. Come saranno gli ultimi giorni di luglio e l'inizio del mese di agosto? "Gli ultimissimi giorni di Luglio e i primi di Agosto dovrebbero essere caratterizzati da temperature comunque attorno alle medie o al più leggermente al di sopra, senza gli eccessi fuori logica recenti", si legge sul sito. Quindi gli esperti spiegano che "questo rientro delle temperature" potrebbe addirittura essere percepito come l'arrivo del fresco perché il nostro corpo non è più abituato a valori standard. Stando a quanto dichiarato dagli esperti, quindi, non ci resta che aspettare il mese di agosto.