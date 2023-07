Corsa a Forza Italia, Antonio Tajani chiude le porte a Renzi e Calenda

22 luglio 2023 a

Negli ultimi giorni si parla sempre più spesso della rincorsa di Matteo Renzi all'area governista e a Forza Italia in particolare. In molti credono che il segretario di Italia Viva stia provando a riposizionare il partito soprattutto in vista delle prossime elezioni europee. Il neo segretario azzurro, però, fa capire che non c'è alcuna possibilità di unire le forze con Renzi né tantomeno con Calenda, posto che ci sia effettivamente l'intenzione di farlo.

Renzi verso Forza Italia e il centrodestra? Nuova lite con Calenda

«Renzi e Calenda non hanno mai chiesto di aderire a Forza Italia. Non credo che ci sia possibilità di utilizzare Forza Italia, sono parte di un’altra famiglia europea, sono parte di Giunte di sinistra in tutta Italia, quindi non credo che possano essere parte di un futuro di Forza Italia». Lo dice a Paestum, nel corso di un punto stampa, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. «Se poi vogliono lasciare l’opposizione ed entrare in maggioranza - aggiunge - è un’altra questione ma entrare in Forza Italia è una cosa seria».