Meteo, Giuliacci rivela dove arriva il fresco. Allarme fenomeni estremi

18 luglio 2023 a

a

a

La tempesta di calore sta imperversando ovunque sulla nostra Penisola. Ma secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci pubblicate sul sito meteogiuliacci.it le temperature stanno per giungere a un giro di boa. Già a partire da venerdì 21 luglio, infatti, è previsto un abbassamento del flusso atlantico che porterà alcuni temporali nell'Italia settentrionale. L'abbassamento delle temperature, infatti, non coinvolgerà le regioni del centro-sud che resteranno vittime della tempesta di calore ancora per qualche altro giorno.

"Ondate di caldo sempre più intense". Allarme Onu sulle temperature

Le cose non cambiano se andiamo a verificare le previsioni dei prossimi 15 giorni. Anche nelle prossime due settimane l'Italia sarà spaccata in due con la previsione di temporali anche forti su Alpi e Prealpi e centro-sud sempre alle prese con temperature torride. In un quadro come questo il pericolo di fenomeni estremi è molto concreto.