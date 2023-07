Caso La Russa, indagato anche l'amico deejay: la mossa della Procura

Sullo stesso argomento: Cruciani vuole fondare un partito, chi fa tremare il conduttore

C'è un secondo nell'inchiesta per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa. Si tratta di Tommy Gilardoni, l’amico deejay del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il 24enne è stato identificato dagli agenti della squadra Mobile di Milano che indagano sul presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso, dopo una serata all’Apophis club. Gilardoni, che vive a Londra, è uno dei dj della festa esclusiva Eclipse, poi sarebbe stato ospite a casa La Russa.

La presenza del 24enne è riferita in denuncia: la presunta vittima riferisce che Leonardo "mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa". L’identificazione è arrivata ieri sera da parte dei poliziotti della squadra Mobile guidata da Marco Calì e da poco il giovane deejay è iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale. Un atto a garanzia per chiarire la sua effettiva presenza. Non si procede per violenza di gruppo perché si considerano separati i momenti dell’ipotetico abuso. L’identificazione è stata resa complicata dalle indicazioni della 22enne che in denuncia parla di un certo "Nico" come dell’amico deejay che lei non ha mai visto nell’abitazione di La Russa e che "si era fermato a dormire in un’altra stanza in medesimo appartamento", scrive la ragazza nella denuncia.

Intanto c'è piena collaborazione da parte della famiglia La Russa alle indagini. "Posso tranquillamente confermare che Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza. Ha consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la Sim in esso contenuta", ha detto ieri l’avvocato Adriano Bazzoni, difensore del figlio di Ignazio La Russa. "Di sicuro la collaborazione del ragazzo e della famiglia è stata totale ed esplicitamente apprezzata. È scelta dei pm in questo come in ogni altro caso invece decidere cosa acquisire", rimarca il legale.