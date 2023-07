Meteo, Giuliacci avverte: "Caldo storico". Data della svolta, quando finisce

14 luglio 2023 a

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dagli esperti del team del colonnello Mario Giuliacci, stiamo entrando in una fase meteo di "caldo storico". Diventa difficile per gli italiani, tanto per i lavoratori quanto per i viaggiatori, fare i conti con questa nuova, potente fiammata. Soprattutto chi ha fatto i bagagli ed è pronto a partire si domanda come sarà il tempo nei prossimi giorni. Arriva la risposta dei meteorologi. C'è la data della svolta: ecco quando le temperature smetteranno di raggiungere picchi estremi.

Giuliacci spiazza tutti. "Grandinate violente": dove e quando

"Diventa assolutamente eccezionale il caldo per il Centro-Sud e le Isole, mentre il Nord rimane ai margini, ma non tutto. Violenti temporali stanno determinando condizioni molto severe, condite da temporali intensi, con grandine e nubifragi": questa è la premessa con la quale la squadra di Mario Giuliacci annuncia le nuove previsioni meteo sul sito meteogiuliacci.it . Quando si raggiungerà il picco estremo di caldo? "Da Domenica 16 e in particolare nei giorni a venire raggiungiamo il primo picco estremo di questa avvezione calda sub-tropicale davvero bollente", avvisano gli esperti. Quindi la spiegazione: "Le massime potrebbero raggiungere e superare diffusamente con facilità i 40 gradi nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania, ma così pure Umbria, Toscana e parte dell’Emilia Romagna".

Meteo estremo, 72 ore da bollino rosso: le città roventi

Non è tutto. Sembra che il caldo possa diventare insopportabile. "Il caldo diverrà sempre più umido sulle coste e nelle grandi città, sia di giorno che di notte. Tassi di afa estremi, che renderanno le nottate pesanti. L’evaporazione dei mari provoca un inevitabile aumento dell’umidità assoluta. Ecco che tutta l’umidità si amplifica costantemente, e il caldo diventa davvero opprimente", si legge sul sito. Quando finirà questa fase meteo difficile da tollerare? Gli esperti indicano la data: "Uno degli scenari più comuni propone un modesto calo dell’anticiclone dopo il 20-22 luglio".