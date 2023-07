Ciro Grillo, l'intoppo che blocca il processo: cosa succede al giudice

Francesco Forgione 06 luglio 2023 a

Una svolta inaspettata rischia di bloccare il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 19 anni. I fatti risalgono a luglio 2019, quando il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle assieme a tre amici, avrebbe abusato, secondo l’accusa, di una ragazza all’interno di una proprietà della famiglia Grillo a Cala di Volpe, in Sardegna. Ora il processo a carico dei quattro giovani rischia di subire una battuta d’arresto. Il motivo? Il trasferimento del giudice Nicola Bonante a latere del tribunale di Tempio Pausania. Il magistrato, è infatti stato trasferito a Bari, e nel caso in cui lasciasse il processo, non chiedendo o non ottenendo l'applicazione al dibattimento fino al termine dello stesso, il rischio di dover rifare il processo da capo dopo quasi un anno e mezzo di udienze è concreto.

La notizia si è presentata come un fulmine a ciel sereno tant’è che l'udienza fissata per lunedì prossimo potrebbe saltare, secondo Il Giornale. L’udienza sarebbe di grande rilievo visto che era in calendario il dibattito sui tanti dati tra foto, video, chat e tabulati che il consulente informatico della Procura aveva estratto dai sette cellulari dei protagonisti di quella notte. Materiale che prova la violenza, secondo la procura, e che invece scagionerebbe i ragazzi stando ai difensori del figlio di Beppe Grillo e dei suoi amici.

Va ricordato, peraltro, che due anni fa, quando era ancora in corso l’udienza preliminare, il pm Laura Bassani era stata trasferita a Sassari, lasciando a rappresentare la Procura direttamente il procuratore, Gregorio Capasso, che nell’occasione lanciò l’allarme sulle carenze di organico del suo ufficio. Sembrano cadere tutti dalle nuvole sorpresi, ma l’allarme per la mancanza di personale era nota da tempo e in questi due anni non è stata adottata alcuna contromisura. Al momento il processo Grillo jr non ha un giudice, una situazione davvero paradossale.