Terremoto Sicilia, forte scossa vicino Messina: la replica dopo pochi minuti

05 luglio 2023 a

La terra trema in Sicilia: una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata a 5 chilometri da Cesarò, in provincia di Messina. A rilevarla poco dopo le sei del mattino di mercoledì 5 luglio è stato l'Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'ipocentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 19 km mentre la scossa è stata percepita anche nei vicini comuni di San Teodoro, Bronte e Maniace. A distanza di pochi minuti dalla scossa, è stato registrato un movimento tellurico più debole, di magnitudo 2, sempre nella stessa area a 24 chilometri di profondità.

Non si hanno al momento notizie di danni, feriti, o criticità particolari. La scossa di magnitudo 4 è stata avvertita in vari comuni come Cesarò, San Teodoro, Maniace, Bronte, Maletto, Troina, Adrano, Randazzo, Regalbuto. Molte le segnalazioni sui social in diverse zone: in particolare da Ragusa, Messina, Floridia, Sortino, Pedara, Vittoria, Pozzallo.