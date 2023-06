Terremoto Siena, scossa di 3.7: cadono gli intonaci del Battistero del Duomo

28 giugno 2023 a

a

a

Stamattina in Toscana si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 (rilevazione Ingv con epicentro nel Comune di Poggibonsi, in provincia di Siena. «Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto», ha scritto sui propri canali social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Per colpa della scossa sono caduti alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena. In via precauzionale sono state momentaneamente chiuse alle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico. Anche il complesso museale Santa Maria della Scala è stato evacuato, in via precauzionale, a seguito della odierna scossa di terremoto. Erano circa trenta i visitatori all’interno dell’antico spedale senese al momento dell’evacuazione.

"Troppe domande senza risposta", in Israele l'inchiesta tv sul naufragio degli 007

Su indicazione del prefetto di Siena e al fine di garantire la sicurezza di tutti è stata decisa anche l’immediata chiusura degli edifici universitari a Siena con sospensione delle attività. Dopo un’opera attenta di monitoraggio sono stati poi riaperti al pubblico il Duomo di Siena e gli altri edifici che fanno parte del complesso monumentale della Cattedrale: il Museo dell’Opera del Duomo, il Battistero e la Cripta del Duomo. A Poggibonsi «al momento non si riscontrano danni di alcun tipo, né criticità particolari. La situazione è monitorata di concerto con forze di polizia, vigili del fuoco e le altre istituzioni preposte» il comunicato del Comune attraverso i suoi canali social dopo la scossa di terremoto, che ha reso necessarie alcune verifiche sugli edifici scolastici.