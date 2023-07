Meteo, arriva la "cupola africana": quando e dove. Le previsioni choc di Giuliacci

04 luglio 2023 a

a

a

L'ondata di caldo africano in arrivo non sarà benevola. Questa volta, stando a quanto afferma il colonnello Mario Giuliacci, il meteo non lascia scampo a chi cerca il fresco e il clima mite. Il Sahara fa sul serio: tra pochi giorni l'ondata di calore intenso interesserà la penisola italiana e le temperature massime si impenneranno soprattutto al Centro-Sud con valori anche superiori ai 40°C. Gli esperti indicano la data del cambio di passo: presto "la cupola africana" impedirà di muoversi senza fare attenzione alle previsioni.

Giuliacci incredulo per le previsioni di inizio luglio: “Scoppi severi, poi...”

I modelli, diffusi dai meteorologi del team di Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it , sono tutti concordi nell'indicare il giorno della svolta: da sabato 8 luglio, infatti, l'Italia risentirà degli effetti della "cupola africana". "Un vasto promontorio subsahariano ci coinvolgerà appieno e dovrebbe puntare dritto verso il Centro e il Sud, anche se il Settentrione sentirà comunque caldo decisamente sopra la media", si legge sul sito.

Allerta ambientale a New York: città prigioniera degli insetti volanti

Quando si raggiungerà l'apice di caldo? "Tra lunedì 10 e mercoledì 12, con temperature che facilmente supereranno i 40 gradi nelle due Isole Maggiori e in alcune zone esposte del Meridione", commentano gli esperti. Quindi la risposta alla domanda più quotata: quanto dureranno le alte temperature? "Delle isoterme bollenti dovrebbero farci visita per tre o quattro giorni, ma di una cupola simile non ce ne sbarazzeremo in fretta. Purtroppo, quando certi pattern meteo si instaurano sull'Italia, è difficile che ci sia un netto cambiamento del tempo".

"Ribaltone africano", picchi fino a 43 gradi. Giuliacci indica la data

Sulla fine dell'afa, la squadra di Giuliacci mette le mani avanti e avverte: "La risposta è incerta. Alcuni modelli vedono la fine del caldo per Mercoledì 12 (ma solo al Nord), altri ancora fiutano l'ipotesi di calura a oltranza", questo si legge sul sito.