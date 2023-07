Meteo, inizio di luglio sorprendente. Giuliacci incredulo: “Scoppi severi e grandine”

01 luglio 2023 a

a

a

Nuovo aggiornamento sulle previsioni meteo di questo inizio di luglio fornito dall’esperto Mario Giuliacci. Secondo il meteorologo bisogna attendersi un clima per certi versi sorprendente, ecco perché: “L’ingresso di possibili spifferi instabili in discesa dal Nord Europa potrebbe fare da miccia per lo scoppio di severi temporali, anche accompagnati da grandine. Fenomeni imprevedibili, se non a pochissimi minuti dall’evento. L'area maggiormente a rischio sarebbe il Settentrione, geograficamente più vicino alla depressione d'Islanda. Non si può però escludere che i peggioramenti riescano ad estendersi fin verso il Centro. Più ai margini il Sud e le due Isole Maggiori, quasi sempre coinvolte dall'anticiclone africano

Grandine e nubifragi, quando arriva la bomba che blocca l'estate

Ma poi è previsto un drastico cambiamento, spiegato sempre sul sito mariogiuliacci.it: “Il promontorio africano dovrebbe riuscire a ricoinvolgere l'intero Stivale, distendendosi sul bacino del Mediterraneo e portando caldo anche al Nord. Dietro l’angolo si intravede quindi un nuovo assalto del bollente Anticiclone Nord-Africano e quindi il ritorno del caldo più intenso. L’alta pressione tornerà a prendersi prepotentemente la scena. Sarà l’inizio di una fase di caldo intenso in molte zone del Paese, con temperature diffusamente oltre 30 gradi e punte fino a 36-38 gradi al Centro-Sud e Isole”. Farà meno caldo al Nord, ma l’estate dovrebbe finalmente arrivare.