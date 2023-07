Meteo luglio, ribaltone e picchi fino a 43 gradi. Giuliacci: "Pessime novità"

03 luglio 2023 a

Arriva il ribaltone africano. Il mese di luglio al netto di improvvise turbolenze è stato piuttosto stabile con temperature miti e senza eccessi, la la situazione è destinata a cambiare presto. A indicare la data della svolta è il colonnello Mario Giuliacci che ha proposto le sue previsioni e tendenze a 10 giorni. Le novità non sono positive, scrivono gli esperti del sito meteogiuliacci.it secondo cui sta arrivando un "promontorio africano" estremamente caldo che dovrebbe colpire l'Italia.

Le date da segnare in rosso sono quelle di giovedì 6 e venerdì 7 luglio. Il caldo estremo colpirà buona parte della Penisola con una situazione particolarmente rovente in Sicilia e Sardegna che saranno al centro della cupola di matrice africana. Parliamo di temperature tra i 40-43 gradi nelle zone interne. Nel resto del Paese valori di 33-35 gradi. Quanto durerà? Secondo gli esperti una caratteristica di questa estate è che le fasi calde sono spesso interrotte da brevi turbolenze. "Questa onda calda in arrivo dovrebbe durare 4 o 5 giorni", spiegano i meteorologi che spiegano come, successivamente, si andrò verso una stabilizzazione delle temperature fino a un nuovo break, stavolta più violento. "Le tendenze meteo vedono il ridimensionamento del caldo a cominciare" dal 14 luglio, "a suon di temporali, anche forti".