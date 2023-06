Lago Maggiore, il naufragio degli 007 diventa una serie tv: "Troppe domande senza risposta"

28 giugno 2023 a

La spy story del Lago Maggiore diventa una serie tv. La rete israeliana Yes TV, che ha in archivio prodotti come Fauda e Shtisel, ha ordinato una nuova fiction intitolata "Maggiore" e ispirata alla vicenda ancora avvolta dal mistero, con al centro il tragico naufragio del 28 maggio quando un'imbarcazione turistica con a bordo 23 passeggeri, quasi tutti membri dei servizi segreti italiani e del Mossad israeliano, è affondata dopo un peggioramento improvviso delle condizioni meteo. Quattro le vittime, tra cui la compagna dello skipper dall'imbarcazione, un ex agente del Mossad e due ufficiali dell'intelligence italiana.

La Procura di Busto Arsizio indaga sulle cause e sulle possibili responsabilità del naufragio, mentre tutto ciò che riguarda lo scenario delle missioni degli 007 israeliani è oggetto di ricostruzioni e speculazioni di vario tipo. Secondo le indiscrezioni emerse dopo fatti proprio da Israele, si ipotizza che gli agenti stessero in qualche modo contrastando, nei giorni precedenti alla gita finita in tragedia, l'attività dell'Intelligence dell'Iran nella regione.

Come riporta Coming Soon, la serie "Maggiore" sarà composta da 8 episodi, ed è sviluppata da Dafna Prenner, della casa di produzione Artza Productions. Diversi i produttori coinvolti come "Leo Maidenberg e Jad Ben Ammar di Kador. Izhar Harlev, co-creatore e capo sceneggiatore di serie come Mossad 101 e The Gordin Cell". "Ci sono molte più domande che risposte su ciò che è realmente accaduto su quella barca e su ciò che è accaduto dopo l'incidente. Ad esempio, perché Israele ha inviato un aereo privato per evacuare le vittime israeliane?", ha detto Prenner a Variety che ha dato la notizia in anteprima.

La serie si propone di rispondere ad alcune domande scottanti, ad esempio sul ruolo della donna russa scomparsa nel naufragio e gli scenari che coinvolgono Iran e Russia. Nel progetto anche un giornalista investigativo che ha accesso a informazioni riservate. Ingente il budget previsto, di circa 2 milioni di dollari per episodio.