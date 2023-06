Lago Maggiore, "recuperati documenti" sulla barca affondata con gli 007

17 giugno 2023 a

Per stabilire le cause e le presunte responsabilità del naufragio della barca con a bordo 21 agenti segreti, italiani e israeliani, domenica 28 maggio sul Lago Maggiore, in cui sono morte quattro persone si indaga sulle "anomalie strutturali" dello scafo. A rendere più fragile la Good...uria, la house boat dello skipper Claudio Carminati, investita da una tromba d'aria, potrebbero essere state delle "modifiche abusive", scrive il Corriere della sera. Lo stesso Carminati, 60 anni, figura come unico indagato dalla Procura di Busto Arsizio. Le vittime sono la moglie dello stesso Carminati, Anna Bozhkova, 50 anni, di origini russe, gli 007 italiani Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi, e un ex membro del Mossad (i servizi segreti israeliani) Shimoni Erez. Quest'ultimo, tuttavia, sarebbe un nome falso.

Gli inquirenti sono chiamati a chiarire le cause della tragedia sul tratto di lago davanti Sesto Calende, ma non lo scenario da spy story che ora aleggia sul naufragio. Negli ultimi giorni dai media israeliani si è parlato di una missione congiunta tra agenti del Mossad e dell'Aise precedente alla gita in barca per contrastare le attività dei "colleghi" dell'Iran nella zona. L'esperto di Intelligence israeliano Ronen Bergman, tuttavia, in un colloquio con il Foglio, ha spiegato che è più probabile che la presunta missione degli agenti non avesse riguardato la zona del Lago Maggiore.

Intanto la barca è stata fatta riemergere dai vigili del fuoco e secondo quanto riporta il quotidiano "conteneva un non ridotta quota di documenti, adesso sotto l’analisi dei carabinieri di Varese e della Procura di Busto Arsizio". È probabile che le carte, tuttavia, siano relative soprattutto all'imbarcazione o comunque alla sfera privata della coppia.