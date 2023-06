Russia, Iacoboni: guardate Prigozhin... Cosa c'è dietro il "video storico"

24 giugno 2023 a

a

a

I mercenari del gruppo Wagner capeggiati da Evgeny Prigozhin si sono rivoltati a Vladimir Putin e hanno occupato le sedi militari a Rostov: una situazione esplosiva che rischia di scatenare una guerra civile i Russia mentre si cerca di capire se si tratta davvero di un tentativo di colpo di Stato. Il giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni ha postato sui Twitter un filmato che documenta un momento chiave di queste ore di incertezza provocando un vivace dibattito sul social: " Video storico", scrive il giornalista, "Prigozhin e i suoi prendono possesso del quartier generale del Distretto militare meridionale della Russia a Rostov, lui è armato, il vice ministro della Difesa Yevkurov, e il vice capo del Gru Alekseev disarmati non osano contraddirlo. Tanto meno arrestarlo".

Video storico. Prigozhin e i suoi prendono possesso del quartier generale del Distretto militare meridionale della Russia a Rostov, lui è armato, il vice ministro della Difesa Yevkurov, e il vice capo del Gru Alekseev disarmati non osano contraddirlo



Tanto meno arrestarlo. pic.twitter.com/PJwJuAR8vq — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) June 24, 2023

I tre sono seduti e parlano tranquillamente: "Prigozhin dice a Yevkurov che lui ei suoi vogliono avere il capo di stato maggiore Gerasimov e il ministro della Difesa Shoigu. 'Fino a quando non se ne saranno andati, noi siamo qui, bloccando la città di Rostov e andando a Mosca. I ragazzi saranno qui'", afferma il capo di Wagner. Insomma, almeno negli annuncia si tratterebbe di una ribellione per cambiare i vertici della guerra, non per far cadere Vladimir Putin. Senza peraltro nessuna resistenza da parte dei militari regolari. Ma in realtà i carri armati a Rostov raccontano un'altra storia.

"I traditori della Russia saranno puniti". Putin minaccia Prigozhin

"Ho il sentore che siano passati dalla sua parte... come succederà con parte del esercito", scrive un utente con un altroe che rilancia: "Sembra una farsa montata ad arte". "Questa storia finirà male per tutti", commenta un altro mentre c'è ch spera che "siamo all'inizio della fine". Ma tra gli utenti c'è anche chi azzarda: "Qualcuno sta scrivendo la sceneggiatura del film 'Gli ultimi giorni di Putin'", "Apprezzo che non perdiate mai le speranze", scrivono alcuni utenti. "Film" o realtà, si capirà nelle prossime ore.