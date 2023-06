Maturità 2023, la seconda prova con Seneca e una funzione matematica

Valentina Conti 22 giugno 2023 a

“Chi è saggio non segue il volgo”, tratto da “Lettere morali a Lucilio”, una raccolta di 124 lettere suddivise in 20 libri scritte dall'autore negli ultimi mesi di vita. Al Classico è uscito Seneca (atteso, non usciva dal 2017) per la versione di latino. Studio di una funzione per i problemi di matematica allo Scientifico Al via il secondo scritto della Maturità. Quello di indirizzo, il più temuto dalla maggior parte dei 536.008 candidati. Prova a carattere nazionale, di durata variabile dalle 6 alle 8 ore, che vale 20 punti, esattamente come la prima e il colloquio orale. Il voto sarà comunicato qualche giorno dopo la fine degli scritti. Latino al Liceo classico, Matematica allo scientifico, come detto, ma anche Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, tra le discipline sulle quali si cimenteranno gli studenti. Poi sarà la volta degli orali, con il calendario deciso dai singoli istituti.