Maturità, lo storico difende il tema sulla “Nazione”: il nazionalismo non c'entra nulla

Ennesima picconata alle critiche da sinistra, che hanno preso di mira il governo Meloni pure per le tracce della maturità 2023. «Un tema storico bello, apparentemente facile ma in realtà complesso, perché invitava lo studente a cercare il filo rosso tra il passato e il presente, a partire da Cavour statista e Mazzini profeta di un’Europa dei popoli e delle nazioni in cerca della pace perpetua», le parole all’Adnkronos dello storico Cosimo Ceccuti, professore emerito di storia del risorgimento all’Università di Firenze e presidente della Fondazione Giovanni Spadolini - Nuova Antologia, a proposito della traccia del tema di maturità che ha proposto un brano dello storico Federico Chabod tratto dal suo libro «L’idea di nazione».

Un tema, a parere del professore Ceccuti, nient’affatto «nazionalista», scritto da uno dei maggiori storici italiani del Novecento, il partigiano Federico Chabod, pensatore laico e progressista. «Spero gli studenti che si sono cimentati con questo tema non abbiano confuso il concetto di nazionalità con quello nefasto di nazionalismo - ha messo in evidenza Ceccuti - In questo brano di Chabod c’è tutto il valore del Risorgimento e il messaggio mazziniano che prima viene la libertà e poi la nazione». Un altro buco nell’acqua per la sinistra.