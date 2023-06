Maturità 2023: Quasimodo, Moravia, Piero Angela e Fallaci tra le tracce della prova scritta

Valentina Conti 21 giugno 2023 a

Per l'analisi del testo “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo per il testo poetico e Alberto Moravia per quello in prosa, con un brano tratto da “Gli Indifferenti”. Per la tipologia B “L'idea di Nazione” di Federico Chabod, storico, alpinista, politico e partigiano italiano. C’è anche il libro-testamento di Piero Angela e Oriana Fallaci con "Intervista con la storia". Per l’attualità: Lettera aperta al Ministro Bianchi sull'esame di Maturità, e il brano “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” tratto da un testo Marco Belpoliti. Ecco le tracce della Maturità 2023.

Via agli esami di maturità. Prova scritta per 500mila studenti

E’ partito, con la prima prova scritta di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio, l’Esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione. Ritorno alla “normalità” post emergenza Covid, con due scritti e il colloquio orale. “Un vero esame di Maturità”, ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha consigliato ai ragazzi, in un suo videomessaggio, poco prima di quello inviato a Skuola.net dalla premier Giorgia Meloni, di affrontarlo “con entusiasmo e responsabilità”. 96,4% la percentuale totale di candidati ammessi. Per i maturandi dei Comuni delle aree alluvionate dell’Emilia Romagna, le prove sono sostituite da un colloquio interdisciplinare.