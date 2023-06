Via Silvio Berlusconi intitolata in tempo record. Il comune che brucia tutti

16 giugno 2023 a

In tempo di record spunta una strada intitolata a Silvio Berlusconi. Apricena, in provincia di Foggia, è la prima città in Italia a farlo. Il comune pugliese ha deliberato la nuova intitolazione dell’attuale “via Modena”, che diventerà così via Silvio Berlusconi. "Come comunità nazionale abbiamo assistito al tripudio di affetto nei confronti del presidente Silvio Berlusconi, a poche ora dai suoi funerali di Stato e dalla proclamazione del lutto nazionale. La nostra città ha deciso di cristallizzare quest’ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato", ha commentato il sindaco del comune pugliese, Antonio Potenza.

In genere bisogna aspettare dieci anni dalla morte di una persona prima di chiamare una strada o una piazza col suo nome, come ricordato dal sindaco di Milano Beppe Sala in riferimeto alla possibilità di fare a Milano, ad esempio, un viale Silvio Berlusconi. Ma sono previste delle deroghe. Su delega del ministero dell’Interno, infatti, il Prefetto può derogare alla norma dei dieci anni se si tratta di persone che abbiano particolari meriti nei confronti della Nazione.