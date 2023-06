Sondaggio Porta a Porta, incredibile Forza Italia: il dato che non si vedeva da mesi

16 giugno 2023 a

La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia aperti tanti interrogativi sul futuro della sua galassia economica di imprese. Dal punto di vista politico c'è da capire cosa diventerà Forza Italia, il partito da lui fondato. Senza il Cavaliere gli elettori ossi sposteranno su altre forze politiche? È presto per dirlo, ma un primo segnale arriva dal sondaggio di Porta a Porta realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri sulle intenzioni di voto a livello nazionale dopo la morte del leader.

Ebbene, rispetto al 26 aprile Forza Italia guadagna 2,4 punti percentuali. Il partito fondato da Berlusconi sale così al 9,5 per cento, a un passo della doppia cifra. Tra gli altri partiti Fratelli d’Italia perde due decimali e conquista il 28,8 per cento degli orientamenti di voto. Il Partito democratico di Elly Schlein è dato al 21,3 per cento (+1,2), seguito dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cala dello 0,7 per cento e si attesta al 15 per cento. La Lega di Matteo Salvini è valutata all’8,7 per cento segnando un -0,8.

Gli altri partiti: Azione di Carlo Calenda al 4,1 (-0,4) e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,6 per cento (-0,3). Alleanza Verdi e Sinistra +0,5 per un 2,4 per cento finale, Per l’Italia con Paragone è al 2 (-0,3). +Europa 1,9 (-0,2), Noi Moderati 0,5 (-0,1). Le coalizioni: il centrodestra (Fdi-Lega-FI-Noi Moderati) è dato al 47,5, il Centrosinistra (Pd-Alleanza Verdi e Sinistra- +Europa) al 25,6 per cento.