Papa Francesco dimesso dal Gemelli. Cosa dice dopo l'intervento chirurgico

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli. «Sono ancora vivo» e «dolore per i migranti» sono state le sue prime parole all'uscita dal nosocomio romano. Il Pontefice è stato salutato da una folla di persone, che insieme a stampa e fotografi si sono sistemati davanti all’uscita del nosocomio. Il Papa, sorridente, ha salutato i medici prima di salire in auto alzandosi in piedi. È rimasto in ospedale per 10 giorni in seguito all’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il «decorso clinico è proseguito regolarmente e fino all’ultimo bollettino "gli esami ematochimici sono risultati nella norma".