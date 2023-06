Papa Francesco sta meglio: fissate le dimissioni dal Gemelli

15 giugno 2023 a

Papa Francesco verrà dimesso dal Policlinico A. Gemelli "nella mattina di domani". Ad annunciarlo è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede che ha comunicato che il Pontefice "ha riposato bene durante la notte. Il decorso clinico prosegue regolarmente. Gli esami ematochimici risultano nella norma. Nella serata di ieri ha cenato comunitariamente insieme a quanti dal giorno del ricovero lo assistono". Questa mattina, "come segno di ringraziamento, ha ricevuto tutta l’equipe operatoria formata dal personale medico, dagli infermieri, dagli operatori socio sanitari e dagli ausiliari che lo scorso 6 giugno hanno coordinato, eseguito e reso possibile l’operazione chirurgica". Successivamente il Santo Padre "ha incontrato S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica e Don Nunzio Currao, Assistente spirituale del personale del Policlinico; quindi i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli, con il Presidente, Avv. Carlo Fratta Pasini, e il Rettore dell’Università Cattolica, Prof. Franco Anelli, insieme agli organi direttivi del Policlinico, con il Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti".

Al termine Bergoglio si è recato nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dove sono assistiti i piccoli degenti che in questi giorni hanno espresso al Papa il loro affetto attraverso numerose lettere, disegni e messaggi di pronta guarigione. "Papa Francesco ha toccato con mano il dolore di questi bambini che portano ogni giorno sulle loro spalle, insieme alle loro mamme ed ai loro papà, la sofferenza della Croce”, recita la nota del Vaticano. A ciascuno di loro ha fatto dono di un rosario e di un libro. Nel salutare i presenti, "Sua Santità ha rivolto un ringraziamento a tutto il personale sanitario per la professionalità e lo sforzo di alleviare la sofferenza dell’altro, oltre che con i farmaci, con la tenerezza e l’umanità”. Papa Francesco, 86 anni di età, dalla scorsa settimana era ricoverato nell’ospedale di Roma per un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi a causa di un laparocele incarcerato.