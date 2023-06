Meteo, la data della svolta. Giuliacci: quando arriva il caldo africano

14 giugno 2023 a

a

a

Il meteo non è mai così sorprendente come in questo inizio d'estate: "Nei prossimi giorni avremo ancora rovesci temporaleschi su gran parte dell'Italia" ma durerà poco. Ad annunciarlo è il colonnello Mario Giuliacci. Le piogge, violente e improvvise, colpiranno nelle prossime 48 ore le regioni alpine, il nordovest, ampie zone del centro-sud e le isole maggiori. Al sud saranno più abbondante soprattutto in Campania, Basilicata, nella Puglia garganica e in acune zone interne. "Ma questo periodo sta per finire, l'anticiclone africano quando arriva tende a resistere in Italia per diverse settimane, afferma l'esperto in un video sul suo sito . Già da venerdì il tempo migliorerà e dal 18-19 giugno le temperature saliranno progressivamente: "Tra il 20 e il 30 giugno le massime andranno oltre i 30 gradi, a eccezione delle fasce costiere, con punte di 34 gradi in Emilia-Romagna, Toscana interna, Puglia e isole", afferma il meteorologo.

Nubifragio a Roma: città paralizzata dagli allagamenti, caos sulla metro A

Insomma, nel weekend vivremo un "primo assaggio di caldo tipicamente estivo, con temperature diffusamente oltre 25 gradi e qualche punta di 30-31 gradi", spiegano poi gli esperti di Giuliacci. La svolta verso un tempo decisamente estivo avverrà agli inizi della prossima settimana, tra lunedì e martedì, con l'arrivo stabile dell’anticiclone Nord-Africano. "La prossima settimana ci attendono quindi giornate con prevalenza di tempo soleggiato e temperature in sensibile aumento, con una prima ondata di caldo afoso piuttosto intenso, caratterizzato da massime diffusamente oltre 30 gradi e diverse punte di 36-37 gradi, specie a partire da metà settimana", so legge sul sito che indica nel centro-sud e nelle isole i picchi di maggior caldo. In Sardegna è possibile che la colonnina del mercurio arrivi a sfiorare i 40 gradi.