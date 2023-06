Bomba d'acqua a Roma, il maltempo scatena il caos: metro A bloccata

13 giugno 2023 a

Il maltempo continua a colpire Roma. Un violento nubifragio è andato in scena nel pomeriggio sulla Capitale, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento. Allagamenti e strade invase dall’acqua sono segnalati in tutta la città da Monte Mario alla Tiburtina, dall’Eur a Labaro. A Ostia è stata avvistata una tromba marina. Nel corso della mattinata c’è stato un altro violento nubifragio, con decine di chiamate giunte ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi pericolanti. Inoltre “la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale ha creato alcune criticità al servizio metropolitano. La linea A della metro, in particolare, è al momento interrotta per intervento delle protezioni elettriche in più punti. I tecnici Atac sono già sul posto” recita un comunicato di Atac.

“Al contempo si sono verificate diverse infiltrazioni d’acqua su metro A e C. Sulla metro C, in particolare, l’acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L’area è stata subito messa in sicurezza” il resto dell’aggiornamento, che fotografa una città paralizzata, con i mezzi pubblici in crisi.