Meteo, c'è la "cupola africana". Giuliacci annuncia il grande caldo: dove e quando

Siamo arrivati a un cambio di prospettiva per la situazione meteo dell'Italia: un'ondata di caldo si avvicina, muovendosi da nord a sud, ed è destinata a stabilizzare le condizioni meteorologiche dopo mesi di instabilità, tregue ed eventi estremi. A fornire le ultime previsioni e a dare le date da segnare in rosso sul calendario il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv. L'ondata di caldo arriverà mercoledì 14 giugno al Nord, giovedì 15 al Centro e venerdì 16 al Sud. Da sabato 17 "saremo tutti sotto la cupola nord africana", si legge in un articolo pubblicato sul sito di Giuliacci . Secondo gli esperti non avremo di colpo una temperatura choc di 35 gradi ovunque, ma il maltempo verrà spazzato via quasi in ogni angolo del Paese e avremo un caldo più stabile.

Ma cos'è la cupola nord africana? Si tratta di un "promontorio di alta pressione subtropicale" che porterà il caldo intenso principalmente nelle regioni centrali e meridionali del Paese. Il Nord sarà più ai margini, ma comunque raggiungerà temperature massime diffuse tra i 30 e i 32 gradi per diversi giorni, con l'unica eccezione dell'area prealpina dove potranno formarsi temporali. La dorsale appenninica sarà invece meno interessata dai rovesci e più sotto l'influsso della "cupola". Insomma, tre giorni di caldo con picchi ben oltre i 30 gradi nel fine settimana che sarà così un vero e proprio weekend di piena estate.

Il maltempo verrà spazzato via, ma per quanti giorni? Secondo i meteorologi si tratta di una fase destinata a durare diversi giorni, almeno al centro-sud (al nord potremmo assistere a incursioni instabili dal nord Europa). Insomma l'estate inizia in ritardo ma con grande slancio.