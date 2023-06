Berlusconi, Panicucci in lacrime a Pomeriggio Cinque: "Non ce la faccio"

12 giugno 2023 a

L'annuncio più difficile, quello della morte di Silvio Berlusconi, arriva nel corso di Mattino Cinque, il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Al rientro da una pausa pubblicitarie i due appaiono visibilmente scossi e commossi: "Abbiamo una brutta notizia da dare", ha detto Vecchi. La conduttrice: "È la cosa peggiore che noi potessimo dare, per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi". Federica Panicucci ha chiesto al collega di continuare perché lei non se la sentiva di parlare: "Francesco fai tu, perché io…". Vecchi, anche lui molto provato, ha preso la parola: "Capisco, credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua". E Panicucci: "Abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, quindi chiudiamo qui, c'è il TG5". Vecchi le ha fatto eco: "C'è lo speciale del TG5, grazie per averci seguito".

I due con la voce rotta dall'emozione si congedano. In studio per lo speciale del TG5 sulla morte dello storico fondatore di Mediaset c'è Cesara Buonamici che ha legato la sua carriera all'informazione del Biscione. La giornalista è apparsa emozionata nel fornire gli aggiornamenti di cronaca e i servizi sulla memoria del Cavaliere che con le televisioni ha creato il suo impero. Berlusconi ha inciso profondamente sulla storia d’Italia, dalla politica all’economia, dal calcio all’intrattenimento, dando vita di fatto alla tv commerciale. Un cerchio che si chiude.