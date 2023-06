Meteo, quando arriva il caldo. Giuliacci: la data della fiammata africana

10 giugno 2023 a

a

a

Quando arriverà l’anticiclone africano in Italia? Nonostante giugno sia iniziato da ormai dieci giorni non è stato ancora possibile dare una risposta precisa, ma ora il colonnello Mario Giuliacci fornisce maggiori certezze sull’ondata di caldo che arriverà sull’Italia. Tra sabato 10 e domenica 11 giugno il termometro ha registrato temperature in aumento netto, con i 30 gradi che si toccheranno in alcune zone del Sud. “Si tratta di temperature di 4-5° sopra la media per metà giugno e sono riconducibili a correnti di aria umida e calda in arrivo dal continente africano, ed esattamente dal deserto del Sahara” le parole dell’esperto meteo.

Weekend di caldo, poi il ciclone che ribalta tutto. Le previsioni di Giuliacci

Questa - si legge ancora su meteogiuliacci.it - sarà solo una veloce apparizione dell’anticiclone perché già dalla prossima settimana un ciclone depressionario arriverà sul nostro paese, provocando temporali e fenomeni estremi come grandinate di grandi dimensioni e nubifragi su molte delle regioni. L’anticiclone africano sarà costretto ad indietreggiare. Secondo le ultime previsioni per avere la vera fiammata africana bisognerà attendere gli ultimi 10 giorni di giugno, infatti da martedì 20 si avrà una nuova e decisa avanzata dell’anticiclone sub sahariano che porterà un intenso aumento dei valori termici sull’Italia. Si tratterà di una massa di aria calda che farà raggiungere temperature di 35-36°C soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole.