Meteo, "brusco ribaltone". Giuliacci: quando arriva il caldo fino a 35 gradi

08 giugno 2023 a

a

a

Siamo all'inizio di un'estate per molti versi anomala, con il maltempo che dopo mesi di siccità ha colpito duramente l'Italia, in maniera anche drammatica come visto in Emilia-Romagna. Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni e nelle settimane a venire? Il colonnello Mario Giuliacci , volto noto del tempo in tv, ha proposto con un video le previsioni per i prossimi 10-15 giorni. Gli ultimi modelli, spiega il meteorologo, finalmente sono concordi nel confermare il "solito copione": sono ancora previste piogge e temporali in genere più diffusi nelle ore pomeridiane, ma "ci sarà anche una grandissima novità". Ossia un "brusco ribaltone del tempo" tra il 20 e il 25 giugno con fine della fase piovosa, dapprima al Sud poi al Centro-Nord.

“Goccia fredda retrograda”. Giuliacci e l'inaspettato evento che travolgerà l'Italia

Arriva il "grande assente" di questo sprazzo d'estate, ossia il caldo anticiclone africano, afferma l'esperto sul suo sito . Le temperature in arrivo supereranno i 30 gradi in pianura, escluse le zone costiere, con punti anche di 35 gradi. "Durerà più settima, perché l’anticiclone, quando arriva in Italia, è solito resistere per quattro-cinque settimane".

Previsioni meteo bomba: quando arriva l'anticiclone africano

Nel sito vengono fornite le tendenze meteo a 15-30 giorni, che ovviamente non sono delle previsioni ma indicano a grandi linea cosa ci aspetta. "Le mappe ci dicono in maniera chiara che, comunque vada, Luglio e Agosto saranno interessati da risalite del promontorio africano", spigano gli esperti di meteogiuliacci.it secondo cui ci avviciniamo a una fase estiva calda con possibili ondate di calore.