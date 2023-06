Meteo, l'anomalia che cambia tutto. Giuliacci: "Weekend di caldo ma poi..."

09 giugno 2023 a

Picchi di caldo in arrivo o ancora maltempo? Questa è la domanda che arrovella la mente degli italiani. Secondo quanto comunicato dal colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , le previsioni meteo sono in via di miglioramento, ma non mancano di certo sorprese che destabilizzeranno l'umore di chi è pronto a partire per le vacanze: "Sarà un fine settimana dal meteo decisamente estivo sull'Italia. Ci aspettiamo, di fatti, sole da nord a sud anche se non sarà condito da stabilità assoluta. Le zone alpine, appenniniche e pure le pedemontane potrebbero comunque avere, un contesto caldo, dei disturbi qua e là. Non ci sono ancora i presupposti per l'arrivo di masse d'aria subtropicali molto stabili, dove non c'è una nuvola per giorni".

"Brusco ribaltone", arriva il caldo fino a 35 gradi. Giuliacci: ecco quando

Dopo un weekend piuttosto caldo, in cui è possibile quindi preventivare ore da trascorrere all'aria aperta senza il timore di doversi rifugiare, l'inizio della prossima settimana è caratterizzato da un repentino cambio delle condizioni meteorologiche. Gli esperti spiegano che si dovrebbe staccare un ciclone, in gergo tecnico soprannominato goccia fredda, che consiste in una zona con geopotenziale più basso rispetto alla media e che potrebbe portare pioggia e temporali diffusi sul territorio e frequenti nel tempo.

"Per ora di ondate di caldo severe non ce n'è nemmeno l'ombra", si legge sul sito. La notizia potrebbe, da una parte, essere una panacea per chi odia le alte temperature; dall'altra terrorizzare chi, invece, sogna solo il relax in riva al mare. Poi l'allarme che lascia di stucco: "Il pericolo fenomeni meteo estremi e grandinate c'è sempre".