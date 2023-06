Estate salva: anticiclone africano in arrivo. La svolta per le vacanze degli italiani

07 giugno 2023 a

Quando scoppia l'estate? È questa la domanda che più si pongono gli italiani in previsione dell'arrivo delle ferie. Temperature in rialzo o piogge interminabili? Il colonnello Mario Giuliacci propone un ottimo compromesso e rassicura tutti: "Altre due settimane piovose, poi arriva il caldo".

Le ultime proiezioni dei modelli indicano il proseguimento di condizioni meteorologiche instabili. A comunicarlo è meteogiuliacci.it . La previsione è rasserenante solo in parte: "Le piogge saranno per lo più temporalesche, in genere diffuse nelle ore pomeridiane e specie nelle zone interne. Temporali, anche violenti, quasi tutti i giorni, ora al Nord, ora al Centro, ora al Sud con locali nubifragi o esondazioni dei torrenti. Le temperature ancora semi estive con massime al di sotto della media e per lo più tra 25 e 30 gradi".

Il quadro offerto renderà soddisfatti coloro che non apprezzano il sole cocente, ma provocherà ancora forti dissesti idrogeologici e danni all'agricoltura e al turismo. Tuttavia, non bisogna perdere la fiducia in un clima migliore. Giuliacci spiazza tutti e aggiunge: "Questa situazione anomala dovrebbe proseguire fino al 20 giugno circa. Poi tra il 20 e i 15 giugno, sull’Italia si affaccerà il caldo anticiclone africano. Insomma entro il 25 di giugno riteniamo che arriverà il tempo bello e soleggiato su tutta l’Italia. Per di più le temperature schizzeranno all’insù fino a portarsi quasi ovunque oltre 30 gradi e fino a punte di 35 gradi. Dovrebbe iniziare la vera estate. E la nuova fase sarà duratura perché in genere l’anticiclone africano, una volta giunto, ha l’abitudine di insistere sul Mediterraneo per più settimane consecutive".