Meteo, torna la neve in Italia? Giuliacci avvisa: ecco la “goccia fredda retrograda”

Tra 15 giorni ci sarà uno stravolgimento delle previsioni meteo. L’anticipazione arriva da Mario Giuliacci, che spiega come ci siano delle tendenze ancora da confermare, ma con l’atmosfera che propone “un pattern molto anomalo”. In questo momento l’Italia è nella fase di “palude barica”, ovvero non ci sono in vista perturbazioni organizzate o anticicloni persistenti. Giugno è iniziato con questo andamento, ma tra venerdì e domenica 11 le temperature dovrebbero alzarsi e il sole dovrebbe apparire con più continuità, ma la svolta calda con il termometro sopra i 30 gradi in alcune parti del Paese non durerà a lungo.

Il colonnello spiega tutto sul sito meteogiuliacci.it : “Le proiezioni meteo a 10 giorni, se confermate, vedrebbero una goccia fredda retrograda, con moto da est verso ovest, che potrebbe colpire l'Italia. Se tutto fosse confermato, si avrebbe un marcato calo delle temperature, piogge e temporali e la neve addirittura a quote sui 2000 metri (ordine di grandezza!) sulle Alpi. Sarebbe un ritorno alla Primavera. Sarebbe un'anomalia piuttosto marcata”. L’ennesimo evento climatico inaspettato.